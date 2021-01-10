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10.01.2021 - 09:14 | | Fotomaç

Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

Trabzonspor hücumdaki silahlarını çoğaltmak için milli yıldızı istiyor. Yunus’un isteği ile Fırtına’nın önerdiği arasında fark var. Ancak 28 yaşındaki oyuncuyu ikna için yoğun çaba var. İşte detaylar...

Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif
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Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde savunma kurgusunu oturtsa da hücum hattı henüz istenilen seviyede işlemiyor. Özellikle Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın olmadığı maçlarda Fırtına rakip kaleye gitmekte zorluk çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı kalite eksikliğinden bahsederken bu durumun ancak transferle çözülebileceğini yönetime iletmişti. Birçok adayla görüşmeler sürerken usta hocanın gözdesi Yunus Mallı. Wolfsburg'da istediği süreleri alamayan 28 yaşındaki oyuncuyla kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

Trabzonspor, kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Yunus Mallı'yı bu konuda ikna etmiş durumda. Taraflar para konusunda ise henüz el sıkışma aşamasına gelemedi. Milli futbolcu kapıyı 2 milyon euro'dan açıp 1.8 milyon euro'ya inmişti. Karadeniz ekibinde ise oyunculara 1.5 milyon euro'luk tavan ücret belirlenmiş durumda. Yönetim bu rakamı aşmak istemiyor.

EURO 2020 HEDEFİ VAR

Bordo-mavili kulüple, EURO 2020 kadrosuna girmek için göz önünde olmak isteyen Yunus Mallı arasında görüşmeler sürüyor. İkna için yoğun çaba var.

AVCI DA GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da Yunus Mallı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın bu temasta, 28 yaşındaki oyuncuya kendisi hakkındaki planlarını ve kulübün projelerini anlattığı öğrenildi.

Trabzonsporun Yunus Mallı ısrarı İşte yapılan teklif

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