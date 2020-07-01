Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır

CELAL UMUT EREN

Türk futbolunun son dönemdeki en başarılı eldivenlerinden 24 yaşındaki kaleci, futbol kariyerinin yanına eğitimi de ekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu sabah üniversite sınavına giren akşam da eldivenleri giyen Uğurcan, gençlere de rol model oluyor.

Türk futbolu ve Trabzonspor’un son dönemlerde yetiştirdiği en başarılı kalecilerden Uğurcan Çakır, alkışları toplamaya devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki eldiven, başarılı futbol kariyerinin yanına eğitimi de ekliyor. Her anlamda kendini geliştirmek isteyen Uğurcan, bir süredir yabancı dil konusunda da çalışmalar yapıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü sabah önce üniversite sınavına giren Uğurcan, akşam da eldivenleri giyerek maça çıktı. Hem eğitimi için kritik bir sınav veren yıldız kaleci, daha sonra da takımının şampiyonluk yolunda Ankaragücü karşısındaki mücadelesinde ter döktü.

Sadece saha içi değil saha dışında da olumlu adımlar atmanının önemini bilen genç file bekçisi, bordo-mavili kulübün tarihinde de şimdiden özel bir yere sahip.

Trabzonspor tarihinin altyapıdan yetişen en önemli isimlerden biri olarak görülen Uğurcan Çakır, kaleciliği, düzgün kişiliği, aile hayatı ve lider karakteriyle takdirleri topluyor.

Liverpool da izliyor

Genç yaşına rağmen takımın kaptanlarından biri olan Uğurcan, Avrupa futbolunda da yakından izleniyor. Başta Liverpool olmak üzere Premier Lig ekiplerinin radarında duran bordo-mavili eldiven, A Milli Takım için de mühim bir isim.

EURO 2020’nin 2021’e ertelenmesi sonrası ay-yıldızlı takımda bir numaraya yükselme şansı da bulunan Uğurcan Çakır kısa zamanda teknik direktör Şenol Güneş’in saygı duyduğu öğrencilerinden biri oldu.

Başarılı istatistikler

Bordo-mavili takımın 1 numarası olan Uğurcan Çakır’ın bu sezon elde ettiği rakamlar da bir hayli dikkat çekiyor.

28 lig maçında sahaya çıkan Uğurcan, bilhassa ceza sahası dışından gelen şutlarda çok başarılı oldu.

24 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından gelen 36 şutun sadece bir tanesinde gol yedi. Tam yüzde 97’lik bir kurtarış isabeti yakalayan Uğurcan, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 76’yı buldu.

Topu oyuna sokma konusunda da yüzde 77’lik isabetle başarı sağlayan genç eldiven, özellikle bu sezon Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki üç Fenerbahçe maçında toplamda 21 kurtarış yaparak, alınan 2 galibiyet 1 beraberlikte büyük pay sahibiydi.

Şenol Güneş’in izinde

Trabzonspor ve A Milli Takım’ın efsanelerinden Şenol Güneş’ten sonra yeni bir bordo-mavili kaleci daha adeta tarih yazıyor. 2011 yılından beri Trabzonspor ve 1461 Trabzon altyapılarında forma giyen Uğurcan Çakır, yeni bir efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Geçtiğimiz sezondan itibaren de A takımda artık 1 numarayı kapan Uğurcan, önce Süper Lig ardından da Avrupa’da ününe ün kattı.

1972-1987 yılları arasında 15 yıl Trabzonspor kalesini koruyan Şenol Güneş’in sonrasında ilk kez böylesi bir isim ağırlığını koymuş durumda.