04.12.2020 - 23:58 | | AA
Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!
Ä°ran'Ä±n TraktÃ¶r KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mohammad Reza Zonuzi ve Machine Sazi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Behtad Bayat, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'yi ziyaret etti.Â
Ä°ran'Ä±n TraktÃ¶r KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mohammad Reza Zonuzi ve Machine Sazi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Behtad Bayat, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'yi ziyaret etti.Â
Siyah-beyazlÄ± ekipten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Vodofone Park'taki ziyarette asbaÅŸkan Emre KocadaÄŸ ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Hakan Daltaban da hazÄ±r bulundu.
TÃ¼rkiye ve Ä°ran futbolu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulan ziyarette Ã‡ebi, konuklara BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± hediye etti.Â
Ziyaret, Daltaban'Ä±n eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen BeÅŸiktaÅŸ JK MÃ¼zesi ve Kartal YuvasÄ± gezisiyle sona erdi.