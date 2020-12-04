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04.12.2020 - 23:58 | | AA

Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!

Ä°ran'Ä±n TraktÃ¶r KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mohammad Reza Zonuzi ve Machine Sazi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Behtad Bayat, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'yi ziyaret etti.Â

Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!
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Ä°ran'Ä±n TraktÃ¶r KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mohammad Reza Zonuzi ve Machine Sazi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Behtad Bayat, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'yi ziyaret etti.Â 

Siyah-beyazlÄ± ekipten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Vodofone Park'taki ziyarette asbaÅŸkan Emre KocadaÄŸ ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Hakan Daltaban da hazÄ±r bulundu.

TÃ¼rkiye ve Ä°ran futbolu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulan ziyarette Ã‡ebi, konuklara BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± hediye etti.Â 

Ziyaret, Daltaban'Ä±n eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen BeÅŸiktaÅŸ JK MÃ¼zesi ve Kartal YuvasÄ± gezisiyle sona erdi.

TraktÃ¶r ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸa ziyaret

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