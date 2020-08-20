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20.08.2020 - 02:47 |

TransAnatolia Rally Raid'de 3. etap tamamlandı

TransAnatolia Rally Raid’in 3. günü büyük bir rekabete sahne oldu.

TransAnatolia Rally Raid'de 3. etap tamamlandı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid’in 3. günü büyük bir rekabete sahne oldu. İki özel etaptan oluşan yarışın üçüncü gününde Haymana’dan start alan yarışçılar Tuz Gölü etabında zor anlar yaşadı.
Genel klasman birinciliğini koruyan Xavier de Soultrait iki etabın da en iyi dereceleri yaparak geçti ve farkın azalmasına izin vermedi. Quad kategorisinde İsrafil Akyüz zirveden inmezken, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ikilsii rakipleriyle farkı açtı.

TransAnatolia Rally Raidde 3. etap tamamlandı

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