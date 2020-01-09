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09.01.2020 - 23:08 | | AA

Transfer haberi | Başakşehir, Metin Emre Karaal ile sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Transfer haberi | Başakşehir, Metin Emre Karaal ile sözleşme imzaladı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.

 

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