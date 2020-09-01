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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Transfer haberi | Sevilla Ivan Rakitic'i resmen duyurdu
01.09.2020 - 15:43 | | AA

Transfer haberi | Sevilla Ivan Rakitic'i resmen duyurdu

Transfer döneminde adı Galatasaray'la sık sık anılan Ivan Rakitic'in yeni takımı belli oldu.

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İspanya'nın Sevilla Kulübü, 2014'de Barcelona'ya verdiği Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna katttığını duyurdu.

Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon avroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.

Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Transfer haberi | Sevilla Ivan Rakitici resmen duyurdu

 

 

 

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