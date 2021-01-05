Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHatayspor Haberleri Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'i salladı, maliyeti ise...
05.01.2021 - 09:07 | | AJANSSPOR

Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'i salladı, maliyeti ise...

Antalyaspor karşısında 4 gol atıp tarihe geçen Aaron Boupendza, Hatayspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının gollerini attı. Boupendza böylece ligde 9 gole ulaştı ve Süper Lig'in bu sezon en golcü oyuncusu konumuna geldi. İşte yıldız golcü ile ilgili sürpriz detaylar...

Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'i salladı, maliyeti ise...
ABONE OL

Atakaş Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, toplam 9 gole ulaştı ve Süper Lig'in bu sezon en golcü oyuncusu konumuna geldi. Hatayspor'dan Aaron Boupendza, Adama Traore, ocak ayı transfer planlaması, Gökhan Karadeniz ve Selim Ilgaz hakkında açıklama geldi.

'MALİYETİ 300 BİN EURO'
Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, "Aaron Boupendza'nın maliyeti 300 bin Euro. Boupendza'yı transfer ettiğimizde çok eleştirildik. Boupendza'nın transferini sportif direktörümüz Fatih Kavlak gerçekleştirmişti, kendisine teşekkür ediyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Birkaç takviyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü Hatayspor ile çıktığı 13 maçta 9 gole imza attı. 

Gökhan Karadeniz için 1. Lig takımlarından teklif aldıklarını söyleyen Sunar, "Gökhan Karadeniz için Samsunspor, Giresunspor ve Adana Demirspor'dan teklif aldık. Gökhan için belirlediğimiz bir bonservis bedeli var fakat biz Gökhan'ı göndermek istemeyiz. Gökhan ayrılmak isterse teşekkür ederiz." dedi.

Selim Ilgaz'la sözleşme uzatacaklarını belirten Ethem Sunar, bu sezon ligi ilk 5'te bitirmek istediklerini söyledi ve şu şekilde devam etti: "Onursal başkanımız Lütfü Savaş, 2 yıl önce 'Hatay'a Barcelona'yı getireceğim' demişti. Hedefimiz bu şehri Avrupa'da temsil etmek. Ömer Erdoğan ve Fatih Kavlak bu takım için şans. Bu takımın mimarı Ömer Erdoğan ve Fatih Kavlak'tır. Biz onlara inandık onlar da bizi mahcup etmedi."

'TRAORE DE İSTERSEN OPSİYONU KULLANACAĞIZ'
Monaco'dan Adama Traore'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğunu belirten Sunar, "Adama Traore'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu var. Sezon sonunda Traore de isterse opsiyonu kullanacağız. Hatay'a yabancı futbolcu transfer etmek oldukça zor. Suriye ile sınır komşusuyuz ve insanlar buraya gelmeden önce ön yargılı davranabiliyor." şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında damga vuran an! Halis Özkahya ve VAR odası...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçeli yıldız Erol Bulut'u kızdırdı! Maç sonu yanına gitti...

Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Ligi salladı, maliyeti ise...

Pochettino, PSG ile ilk idmanına çıktı

 

    Felipe Melo saha çalışmalarına başladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bombayı patlattı! 'Galatasaray ile anlaştım'
      Bombayı patlattı! 'Galatasaray ile anlaştım'
    2. Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı
      Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı
    3. Göztepe, Trabzonspor deplasmanında!
      Göztepe, Trabzonspor deplasmanında!
    4. Trabzonspor'un konuğu Göztepe
      Trabzonspor'un konuğu Göztepe
    5. Başakşehir galibiyet peşinde...
      Başakşehir galibiyet peşinde...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti

    Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti

    Hatayspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

    Hatayspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

    Son dakika | Kasımpaşa'da Koita krizi! Sözleşme cezası...

    Son dakika | Kasımpaşa'da Koita krizi! Sözleşme cezası...

    Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'i salladı, maliyeti ise...

    Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'i salladı, maliyeti ise...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet