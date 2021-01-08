08.01.2021 - 08:30 | | AJANSSPOR
Transfer haberleri | Aatif Chahechouhe Erzurumspor yolunda
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor transferde atağa geçti. Fatih Karagümrük'ten ayrılan Brahim Darri ile anlaşan BB Erzurumspor Aatif Chahechouhe ile de söz kesti.
Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor transferde düğmeye bastı. Kadrosuna Brahim Darri'yi dahil eden Erzurum ekibi Aatif Chahechouhe'ya da kancayı attı.
BB Erzurumspor, Aatif Chahechouhe ile büyük ölçüde anlaştı. Aatif'ın Erzurum ekibine transferi Karagümrük'le sözleşmesini feshettikten sonra resmiyet kazanacak.
34 yaşındaki Faslı sol kanat Fatih Karagümrük'te 6'sı ilk 11, 16 maçta görev aldı.