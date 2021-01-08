Transfer haberleri | Aatif Chahechouhe Erzurumspor yolunda

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor transferde düğmeye bastı. Kadrosuna Brahim Darri'yi dahil eden Erzurum ekibi Aatif Chahechouhe'ya da kancayı attı.

BB Erzurumspor, Aatif Chahechouhe ile büyük ölçüde anlaştı. Aatif'ın Erzurum ekibine transferi Karagümrük'le sözleşmesini feshettikten sonra resmiyet kazanacak.

34 yaşındaki Faslı sol kanat Fatih Karagümrük'te 6'sı ilk 11, 16 maçta görev aldı.