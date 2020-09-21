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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Adana Demirspor, Chedjou ile anlaştı
21.09.2020 - 11:26 | | Ajansspor

Transfer haberleri | Adana Demirspor, Chedjou ile anlaştı

İddialı bir kadro oluşturan TFF 1. Lig temsilcisi, eski Galatasaraylı stoperle el sıkıştı.

Transfer haberleri | Adana Demirspor, Chedjou ile anlaştı
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Adana Demirspor, Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir'de forma giyen son olarak Fransız ekibi Amiens'de görev yapan stoper Aurélien Chedjou ile anlaştı. Bu sezon takımının ilk 3 maçında forma giymeyen 35 yaşındaki oyuncu, son Chateauroux mücadelesine 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Chedjou'nun Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Akdeniz temsilcisi bu transfer döneminde Emilijus Zubas, Sedat Şahintürk, Anıl Karaer, Kerim Avcı, Hamza Ok, Emre Selen, Samed Kaya ve Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.

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Transfer haberleri | Adana Demirspor, Chedjou ile anlaştı

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