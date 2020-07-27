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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Advocaat Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı!
27.07.2020 - 17:43 | | Sporx

Transfer haberleri | Advocaat Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı!

Feyenoord'da teknik direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.

Transfer haberleri | Advocaat Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı!
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Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup'un önümüzdeki sezon kadroda olmayacağını açıkladı.

Hollandalı teknik adam, "Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti, orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi" ifadelerini kullandı.

Daha önce sportif direktör Arnesen de, Oğuzhan'ın maliyetinin yüksek olduğunu ve indirim yapması gerektiğini belirtmişti.

Hollanda'da sakatlığı nedeniyle fazla oynayamayan Oğuzhan Özyakup, 4 maçta forma giydi ve 127 dakikada 1 gol attı.

Transfer haberleri | Advocaat Oğuzhan Özyakupun Beşiktaşa döndüğünü açıkladı

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