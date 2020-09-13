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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: "Sörtloth için Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"
13.09.2020 - 17:59 | | Fanatik

Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: "Sörtloth için Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"

Trabzonspor'da transferde son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunu.

Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: "Sörtloth için Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"
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Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve yeni sezona zirve umutlarıyla başlayacak olan Trabzonspor'da ligin ilk maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı. Transfer dönemi başında Novak ve Sosa gibi iki yıldızını Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına'da, Beşiktaş maçına saatler kala Alexander Sörloth krizi patlak verdi. İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, hâlâ Türkiye'ye dönmedi.

"Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"
Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz." ifadelerini kullandı.

Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: Sörtloth için Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

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