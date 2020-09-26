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HaberlerKonyaspor Haberleri Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor
26.09.2020 - 10:52 | | Fanatik

Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor

Anicic’in sakatlığı nedeniyle savunmaya takviye yapacak olan Konyaspor, Galatasaray’dan Ahmet Çalık ve Fenerbahçe’den Sadık Çiftpınar’ın peşinde. Hem oyuncularla hem de kulüplerle görüşen Anadolu Kartalı, iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor.

Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor
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2020-2021 sezonu için şu ana kadar 8 oyuncuyu renklerine bağlayan Konyaspor’da, stoper transferi için düğmeye basıldı. Defans hattında yeterli oyuncusu olmayan ve Anicic’in sakatlanmasıyla iyice sıkıntıya giren Yeşil- Beyazlılar, gözünü 2 büyük takıma çevirdi. Konyaspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık ve Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar’ı gündemine aldı. İki oyuncu da takımlarında kulübeye hapsolmuş durumda ve Türkiye Kupası’nda dahi oynamaları kolay gözükmüyor. Ahmet’i isteyen takımlarla görüşmesi için daha önce izin verilmişti. Sadık’ta da benzer bir durum yaşanabilir. Konyaspor cephesi, hem oyuncular hem de kulüpleriyle temasta. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklanmaya başladı.

Somut hamle yapılacak

Teknik direktör İsmail Kartal, yakından tanıdığı iki oyuncudan birini takımında görmek istiyor. Uzun lig periyodunda özellikle savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen ve geçtiğimiz sezonlardan ders çıkartan Konyaspor Yönetimi, önümüzdeki günlerde somut hamleleri yapacak. Özellikle Beşiktaş maçından sonra somut gelişmeler yaşanabilir.

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