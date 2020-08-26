Transfer haberleri | Ahmet Gülay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ahmet Gülay, Welinton'un bonservis bedeli karşılığında Fatih Aksoy'la birlikte Alanyaspor'a verilmişti.

Skorer Instagram canlı yayınına katılan ve yaptığı haberlerle Beşiktaş'ın nabzını tutan Murat Özen, Ahmet Gülay'ın sözleşme detaylarına açıklık getirdi.

İşte Özen'in yaptığı açıklama: "Ahmet Gülay’ı biz 2 yıllık kiralık biliyorduk. Öyle lanse edildi. Olayın aslı şu: Ahmet 2 yıllık kiralık ama, Alanyaspor, genç oyuncu ile 2 + 2 yıllık kiralık sözleşmesi yapmış. Yani Ahmet 4 yıl boyunca Alanyaspor’a kiralanmış. Herkes Ahmet’in sözleşmesinin 2023 yılına kadar olduğunu söyleyebilir, ancak nasıl 2024 yılına kadar Alanya’da kalabileceğini sorabilirler.

Ahmet’in yaşı 17 olduğu için, 17 yaş ve altı 5 yıllık sözleşme imzalayamıyormuş. Normal şartlarda Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılına kadar. 18 yaşına girdiği zaman Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar uzayacak. Sözleşmenin devamı şöyle; Beşiktaş istediği zaman Ahmet’i çağırabilecek. Eğer 3 yıl içinde Ahmet’i çağırırsa 1 milyon TL cezai yaptırımı var. Ama 2 + 2’nin sonunda Ahmet’i istediği zaman çağırabiliyor Beşiktaş. Ahmet’in sonraki satışından yüzde 40 Alanyaspor’a yetiştirme bedeli olarak verilecek.

"Beşiktaş yönetimi Ahmet Gülay'ı satmak istemiyorum"

Ama Beşiktaş yönetimi Ahmet Gülay’ı kesinlikle satmak istemiyor. Şundan dolayı satmak istemiyor; biz 4 yıl boyunca Ahmet’i orada pişirelim, Ahmet Alanya’da tam donanımlı bir futbolcu olsun, sonra gelsin Beşiktaş’ta ömür boyu oynasın. Juventus ister, İnter ister o şekilde yükselirse oyuncu o zaman satılırsa yüzde 40’ını Alanya’ya verecekler. Ancak Alanyaspor’un oyuncuyu satma gibi bir durumu söz konusu değil. Tamamen her şey Beşiktaş’ın elinde. Beşiktaş kulübü Ahmet’i satmak isterse satacak. Yani Ahmet Gülay’ın hakları tamamen Beşiktaş kulübünde."