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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ile görüştüm"
29.08.2020 - 00:34 |

Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ile görüştüm"

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Peru'da Binacional takımının golcüsü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ile görüştüm"
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Peru'da Binacional takımının formasını giyen 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple görüşmeler yaptığını kaydeden Perulu oyuncu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleştirdi. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı. Bu ilgi beni de daha çok çalışmak yönünde motive ediyor" dedi.

Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: Fenerbahçe ile görüştüm

"HEDEFİM YURT DIŞINA ÇIKMAK"

Ülke dışına çıkmayı hedeflediğini de belirten golcü isim, "Hedefim yurt dışına çıkmak. Brezilya ve Arjantin Ligi'ni de seviyorum. Flamengo, Palmeiras ve Internacional de Brezilya'da beğendiğim takımlar" ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımında 9 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguezin 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: Fenerbahçe ile görüştüm

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