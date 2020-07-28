Transfer haberleri | Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması

Sezonu gol kralı olarak bitiren Alexander Sörloth, hakkındaki transfer iddiaları için yayıncı kuruluşa konuştu. Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Sörloth, "Burada iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum" dedi. Golcü futbolcu, yöneticilere de "Hiçbir yere gitmiyorum. Daha iyisini başarmaya çalışacağım" mesajını verdi.

TRABZONSPOR'UN GÖZÜ MENSAH VE ERKAN'DA

Trabzonspor'un bonservisi Kayserispor'da bulunan Bernard Mensah'ın yanı sıra gurbetçi oyuncu Erkan Eyibil ile ilgilendiği iddia edildi. Mensah için ligden düşen Kayserispor'un yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanan bordomavili yönetimin, Mainz'da oynayan 19 yaşındaki Erkan için de bonservis miktarının düşmesini beklediği belirtildi.

SALİH KAVRAZLI ÜÇ YILLIK İMZA ATACAK

Trabzonspor'un geçen sezon anlaşmaya vardığı Salih Kavrazlı, Altınordu Kulübü'nün muvafakatname vermemesi üzerine bir yıl futbol oynayamamıştı. Ancak 18 yaşını dolduran genç futbolcu için engeller kalktı ve yapılan görüşmeler sonucunda 3 yıllık sözleşme imzalamak için yeniden anlaşmaya varıldı.