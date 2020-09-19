19.09.2020 - 00:06 |
Transfer haberleri | Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı...
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, Başkent temsilcisiyle prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncunun bugün resmi imzayı atması bekleniyor.
Mesut Aydın Kale/Skorer Özel
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki futbolcunun bugün son pürüzler giderildikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Adı Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Trabzonspor'la da anılan Alper Potuk, daha fazla forma şansı bulacağı takıma gitmek istiyordu.