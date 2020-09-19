Transfer haberleri | Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki futbolcunun bugün son pürüzler giderildikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Adı Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Trabzonspor'la da anılan Alper Potuk, daha fazla forma şansı bulacağı takıma gitmek istiyordu.