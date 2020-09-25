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Haberler1.Lig Haberleri Transfer Haberleri | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i transfer etti
25.09.2020 - 19:03 |

Transfer Haberleri | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Transfer Haberleri | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i transfer etti
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin ile birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola İzmirspor'da başlayan 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa, Galatasaray ve Sivasspor'dan sonra Antalyaspor'da forma giydi. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 219, TFF 1. Lig'de 28 ve TFF 2. Lig'de ise 71 maça çıktı.

Türkiye kariyerinde Ankaraspor ve Akhisarspor'da mücadele eden 29 yaşındaki Regattin, ligde ve kupada 103 müsabakada 14 gol kaydetti.

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Transfer Haberleri | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattini transfer etti

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