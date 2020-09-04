04.09.2020 - 15:01 | | AA
Transfer Haberleri | Anlaşma tamam! 3 yıl daha Fenerbahçe'de...
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı
Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi'nin en iyi koçu Victor Lapena, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Avrupa Ligi'nin en iyi koçu seçilen Victor Lapena ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!" ifadeleri kullanıldı.
PSG Kobe'yi andı!