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04.09.2020 - 15:01 | | AA

Transfer Haberleri | Anlaşma tamam! 3 yıl daha Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Transfer Haberleri | Anlaşma tamam! 3 yıl daha Fenerbahçe'de...
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Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi'nin en iyi koçu Victor Lapena, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Avrupa Ligi'nin en iyi koçu seçilen Victor Lapena ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!" ifadeleri kullanıldı.

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