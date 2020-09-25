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HaberlerAntalyaspor Haberleri Transfer haberleri | Antalyaspor, Naldo ile sözleşme imzaladı
25.09.2020 - 16:08 |

Transfer haberleri | Antalyaspor, Naldo ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı stoper Naldo ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Transfer haberleri | Antalyaspor, Naldo ile sözleşme imzaladı
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Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye gönderen Antalyaspor, savunmaya bir transfer yaptı.

Akdeniz ekibi, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Naldo'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Avrupa'da Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lisbon gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu son olarak Espanyol formasını giydi.

Antalyaspor Naldo transferini şu ifadelerle açıkladı: "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."

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Transfer haberleri | Antalyaspor, Naldo ile sözleşme imzaladı

 

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