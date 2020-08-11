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11.08.2020 - 08:15 | | Fanatik

Transfer haberleri | Arsenal'in Mesut Özil kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli camianın hayali olan Mesut Özil'de flaş gelişme... Arsenal'in, yıldız oyuncuya başka bir kulübe bonservis ücreti olmadan gitme ve anlaştığı kulüpten alacağı maaş ile bu sezon kazanacağı maaş arasındaki farkı ödeme garantisi verdiği iddia edildi. Bu durum sonrasında Kanarya'nın yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve ilerde bir gün Sarı- Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror, 31 yaşındaki oyuncu ile kulübü Arsenal arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini yazdı. Hatta Kırmızı-Beyazlılar'ın, yıldız oyuncuya başka bir kulübe bonservis ücreti olmadan gitme ve anlaştığı kulüpten alacağı maaş ile bu sezon kazanacağı maaş arasındaki farkı ödeme garantisi verdiği iddia edildi.

Transfer haberleri | Arsenalin Mesut Özil kararı Fenerbahçe...

Astronomik rakam kazanıyor

Topçular'ın yıllık 17 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanan Mesut'un yüksek maliyetinden kurtulmak adına bu kararı aldığı belirtildi. Pandemi sonrası hiçbir maçta forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Kanarya'nın bu durum sonrasında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

İki yıldızdan biri olacak!

Max Kruse ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda boşluk doğmuştu. Fenerbahçe bu boşluk için Sosa ve Mesut Özil'den birini düşünüyor. Transferde büyük oynayan Kanarya iki oyuncudan birini almak adına önümüzdeki günleri oldukça yoğun geçirecek.

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