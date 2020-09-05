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05.09.2020 - 23:23 | | AA

Transfer haberleri | AtakaÅŸ Hatayspor, Munir Mohamedi ile anlaÅŸtÄ±!

AtakaÅŸ Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna kattÄ±.Â

Transfer haberleri | AtakaÅŸ Hatayspor, Munir Mohamedi ile anlaÅŸtÄ±!
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SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden AtakaÅŸ Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z geÃ§tiÄŸimiz sezon Ä°spanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga KulÃ¼bÃ¼nde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Osman Ã‡algÄ±n Tesisleriâ€™nde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶renine onursal baÅŸkanÄ±mÄ±z LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ, baÅŸkanÄ±mÄ±z Nihat Tazearslan ve teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ã–mer ErdoÄŸan katÄ±ldÄ±. Munirâ€™e ve AtakaÅŸ Hataysporâ€™umuza hayÄ±rlÄ± olsun.'' denildi.

Transfer haberleri | AtakaÅŸ Hatayspor, Munir Mohamedi ile anlaÅŸtÄ±

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