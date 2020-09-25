25.09.2020 - 22:17 | | AA
Transfer Haberleri | Aurelien Chedjou Adana Demirspor'da!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ülkemizde Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları da giyen Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
Adana temsilcisi, Fransa ekibi Amiens'ten ayrılan 35 yaşındaki Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da, "Değerli futbolcu Aurelien Chedjou ile 1+1 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Daha önce Fransa'da Losc Lille'de , ülkemizde ise Galatasaray, Başakşehir , Bursaspor ve tekrar Fransa'da Amiens kulübünde forma giymiştir . Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." mesajını paylaştı.