Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!
27.08.2020 - 12:14 | | GAZİANTEP (İHA)

Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!

Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek.

Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!
ABONE OL

Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR’da, Aycan Yanaç’ın transferi çok konuşuldu.
Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak. Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR’da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.

Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi

Geçmişe yolculuk | Bafetimbi Gomis'in Saint-Étienne'de attığı en iyi 5 gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!
    Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!
  2. Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı
    Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı
  3. Denizlispor, Şilili Angelo Sagal ile el sıkıştı
    Denizlispor, Şilili Angelo Sagal ile el sıkıştı
  4. İlhan Palut: Sezona hazır gireceğiz
    İlhan Palut: Sezona hazır gireceğiz
  5. Son dakika | Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile yeniden anlaştı
    Son dakika | Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile yeniden anlaştı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Messi, Manchester City yolunda! İspanyol basını duyurdu...

Messi, Manchester City yolunda! İspanyol basını duyurdu...

Son dakika | Semih Kaya Göztepe yolunda

Son dakika | Semih Kaya Göztepe yolunda

Giresunspor, Mamadou Diarra'yı transfer etti

Giresunspor, Mamadou Diarra'yı transfer etti

Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti

Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti

Sıradaki Haber