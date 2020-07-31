Transfer haberleri | Bandırmaspor'dan Quaresma hamlesi

TFF 1. Lig’e geri dönen Bandırmaspor’dan flaş hamle... Bordo-Beyazlılar’ın Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü öğrenildi.

36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa’da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekleten Quaresma’nın gelecek tekliflere göre kararını açıklaması bekleniyor.

Bandırma hoca konusunda henüz karar veremezken Giresun’dan aldığı sol kanat Del Valle’den sonra ikinci yabancı transferini de yaptı. Bordo-Beyazlılar, Balıkesir’den sağ kanat Mahatma Otoo’yu aldı.