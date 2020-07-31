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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Bandırmaspor'dan Quaresma hamlesi
31.07.2020 - 10:55 | | FANATİK

Transfer haberleri | Bandırmaspor'dan Quaresma hamlesi

Bandırmaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü öğrenildi. 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa’da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi.

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TFF 1. Lig’e geri dönen Bandırmaspor’dan flaş hamle... Bordo-Beyazlılar’ın Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü öğrenildi.

36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa’da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekleten Quaresma’nın gelecek tekliflere göre kararını açıklaması bekleniyor.

Bandırma hoca konusunda henüz karar veremezken Giresun’dan aldığı sol kanat Del Valle’den sonra ikinci yabancı transferini de yaptı. Bordo-Beyazlılar, Balıkesir’den sağ kanat Mahatma Otoo’yu aldı.

Transfer haberleri | Bandırmaspordan Quaresma hamlesi

 

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