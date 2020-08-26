Transfer haberleri | Barcelona, Trincao'yu transfer etti

Lionel Messi'nin ayrılık iddiasıyla çalkalanan Barcelona'da transfer çalışmaları sürüyor. Katalan ekibi Braga forması giyen Trincao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sağ açık pozisyonunda görev yapan genç yıldız için ödenen bonservis ücretinin 31 milyon euro olduğu belirtildi.

Kariyerinde 94 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 15 gol 19 asist kaydetti.

Trincao'yla 5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ı getirmişti.