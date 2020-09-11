Transfer Haberleri | Başakşehir, Bastos’ta sona yaklaştı!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve şu ana kadar Hasan Ali Kaldırım, Rafael ile Chadli’yi renklerine bağlayan Başakşehir’de gözler stoper transferine çevrildi. Turuncu-lacivertlilerde bu mevkiye alınacak isim de kesinleşmiş durumda. İstanbul temsilcisi, Serie A takımlarından Lazio’da top koşturan Bastos’u kadrosuna katmaya çok yakın. Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Angolalı futboluyla görüşmelerde sona gelindi. Turuncu-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle son ekonomik detayları görüşüyor. Medipol Başakşehir, ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardından başarılı savunmacıya birkaç gün içinde imza attırmayı planlıyor.

Okan Buruk’un eli güçlenecek

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda uzun bir maratona başlayacak olan turuncu-lacivertli takımda Teknik Direktör Okan Buruk, kadro derinliğini arttırma adına Bastos transferine çok önem veriyor. Buruk, savunmanın ortasında Skrtel, Epureanu ve Ponck ile forma yarışına girecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu adaptasyon sürecini atlattıktan sonra yoğun maç temposunda ilk 11’de oynatmayı düşünüyor.

Bastos, 4 sezon boyunca Lazio’da 92 müsabakada görev alırken, takımına 9 gol, 1 asistlik katkı sundu.