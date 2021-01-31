Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Transfer Haberleri | Başakşehir Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a teklif yaptı
31.01.2021 - 08:11 | | Sporx

Transfer Haberleri | Başakşehir Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a teklif yaptı

Transferin son saatlerinde Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye için 2 milyon euroya ek olarak Azubuike'yi önerdiği ve teklifin kabul edildiği öğrenildi.

Transfer Haberleri | Başakşehir Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a teklif yaptı
ABONE OL

Transferin son saatlerine yaklaşılırken Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Başakşehir'in yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle Yeni Malatyaspor'dan orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için harekte geçtiği ortaya çıktı.

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a Azubuike Okechukwu ile birlikte 2 milyon euro teklif etti. Tarafların görüşmesinin ardından büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Youssouf Ndayishimiye sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Burundi'nin Black Eagle takımından 45 bin euroya alınmıştı.

Transfer Haberleri | Başakşehir Ndayishimiye için Yeni Malatyaspora teklif yaptı

Gabriel Margarit: “VAR bugün için Fenerbahçe’ye çalıştı”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mesut Özil'in hedefi Galatasaray derbisi
    Mesut Özil'in hedefi Galatasaray derbisi
  2. Başakşehir'den Ndayishimiye teklifi!
    Başakşehir'den Ndayishimiye teklifi!
  3. Marsilya kulübünden kınama
    Marsilya kulübünden kınama
  4. Samatta'dan Mesut Özil cevabı!
    Samatta'dan Mesut Özil cevabı!
  5. Fenerbahçe'den muhteşem seri!
    Fenerbahçe'den muhteşem seri!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Trabzonspor uyarısı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Trabzonspor uyarısı!

Son dakika - Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! Maç öncesi Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! Maç öncesi Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için 1.3 milyon euro!

Son dakika - Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için 1.3 milyon euro!

Eczacıbaşı Vitra'dan müthiş dönüş!

Eczacıbaşı Vitra'dan müthiş dönüş!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet