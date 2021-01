Transfer haberleri | Başakşehir'de İrfan Can Kahveci için Diagne kriteri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir’den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca’yı istediklerini dile getirmesi, sarı-kırmızılı taraftarda büyük heyecan yarattı.

İrfan Can’ın en iyi arkadaşlarının Galatasaray’dan Taylan Antalyalı ile Oğulcan Çağlayan olması ve bunların sosyal medya üzerinden paylaşımları da, “Bu iş bitiyor mu?” düşüncesini akıllara getirdi. Ancak Başakşehir henüz bu konuda sözünü söylemedi.



Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaye Diagne’yi kendilerine kriter olarak alacağı dile getirilen turuncu-lacivertlilerin, İrfan Can gibi Avrupa kulüplerinin de hedefinde yer alan bir futbolcuyu, 13 milyon euroya transfer edilen Diagne’den daha düşük bir bedele bırakmayacakları ifade edildi.

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt de herhangi bir oyuncu için resmi teklif almadıklarını dile getirdi. Eröğüt, “Medipol Başakşehir, geçen sezonun şampiyonu ve kurulduğu günden beri Avrupa’da ülkemizi temsil eden yegane takımdır. Bu istikrarı elbette çok değerli futbolcularımız sayesinde sağladık. Her biri bizler için çok kıymetli ve değerli. Medyada konuşulan teklifler gerçeği yansıtmıyor. Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır.”

