Transfer haberleri | Başakşehir'den kiralama teklifi! Premier Lig'den...

Son Süper Lig şampiyonuBaşakşehir, Premier Lig yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gael Clichy ile yollarını ayıran ve sol bek pozisyonuna Hasan Ali Kaldırım'ı transfer eden Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor.

Inter'den Dalbert için girişimlerde bulunan Başakşehir, Brighton'ın 25 yaşındaki sol beki Bernardo için de kiralama teklifi yaptı.

Brezilyalı sol bek, iki sezon önce Leipzig'den 10 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu