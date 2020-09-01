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01.09.2020 - 20:24 |

Transfer haberleri | Başakşehir'den kiralama teklifi! Premier Lig'den...

Başakşehir'de transferde son dakika... Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ın ardından bir sol beki daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başakşehir, Brighton'ın yıldızı Bernardo için teklif yaptı.

Transfer haberleri | Başakşehir'den kiralama teklifi! Premier Lig'den...
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Son Süper Lig şampiyonuBaşakşehir, Premier Lig yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gael Clichy ile yollarını ayıran ve sol bek pozisyonuna Hasan Ali Kaldırım'ı transfer eden Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor.

Inter'den Dalbert için girişimlerde bulunan Başakşehir, Brighton'ın 25 yaşındaki sol beki Bernardo için de kiralama teklifi yaptı.

Brezilyalı sol bek, iki sezon önce Leipzig'den 10 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

Transfer haberleri | Başakşehirden kiralama teklifi Premier Ligden...

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