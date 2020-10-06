Transfer haberleri - Başakşehir'e 9 yeni isim

Transfer döneminde Başakşehir'e gelen ve ayrılan olan futbolcular şu şekilde:

GELENLER

Ravil Tagir (Altınordu FK 2.50 milyon Euro)

Berkay Özcan (Hamburg 2.50 milyon Euro)

Okechukwu Azubuike (Pyramids FC 1.50 milyon Euro)

Rafael (Olimpik Lyon- Bedelsiz)

Hasan Ali Kaldırım (Bedelsiz)

Giuliano (Bedelsiz)

Boli Bolingoli (Celtic -Kiralık)

Nacer Chadli (Monaco)

Deniz Türüç (Fenerbahçe-Kiralık)

GİDENLER

Gökhan İnler (Adana Demirspor -Bedelsiz)

Ange Belibi (Boluspor-Kiralık)

Milos Jojic (Partizan- Bedelsiz)

Alican Özfesli (Boluspor- Kiralık)

Mustafa Kutay Pekşen (Bayrampaşa- Kiralık)

Mert Çelik (Neftçi Baku - Kiralık)

Muharrem Öner (Esenler Erokspor-Kiralık)

Muhammet Arslantaş (Boluspor-Kiralık)

Muhammet Demir (Gzziantep FK-Kiralık)

Abdulkadir Çelik (Somaspor-Kiralık)

Yusuf Avcilar (52 Orduspor-Kiralık)

Salim Farsak (FC Shkupi -Kiralık)

Eljero Elia (FC Utrecht Bedelsiz)

Joseph Attamah (Kayserispor-Bedelsiz)

Furkan Soyalp (Gaziantep FK-Bedelsiz)

Atabey Çiçek (KVC Westerlo-Kiralık)

Aziz Behich (Kayserispor-Kiralık)

Miguel Vieira (Beveren-Kiralık)

Doganay Kiliç (Kahramanmaraşspor-Bedelsiz)

Gael Clichy (Kulüpsüz)

Robinho (Kulüpsüz)