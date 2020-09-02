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02.09.2020 - 09:27 |

Transfer Haberleri | Başakşehir'in yeni hedefi Premier Lig'den!

Inter'de forma giyen Dalbert için transfer girişimlerinde bulunan Başakşehir, Premier Lig takımlarından Brighton'da forma giyen genç sol bek için de kiralama teklifinde bulundu.

Transfer Haberleri | Başakşehir'in yeni hedefi Premier Lig'den!
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Sky Sports'un haberinde, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Başakşehir'in, Brighton'ın 25 yaşındaki Brezilyalı sol beki Bernardo için kiralama teklifi yaptığı belirtdi.

Oyuncunun peşinde West Ham ve Newcastle United'ın da olduğu bilgisi de paylaşıldı.

2018 yazında RB Leipzig'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Brighton'da 43 maça çıkan 1,86'lık sol bek, 1 asist yaptı.

Transfer Haberleri | Başakşehirin yeni hedefi Premier Ligden

Başakşehir'in şampiyonluk yolculuğu

 

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