Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Transfer haberleri | Batuhan Karadeniz'in yeni adresi Hekimoğlu Trabzon
17.08.2020 - 11:21 |

Transfer haberleri | Batuhan Karadeniz'in yeni adresi Hekimoğlu Trabzon

Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'dan transferde flaş hamle geldi. TFF 2. Lig'de mücadele edecek Hekimoğlu Trabzon, Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

ABONE OL

 

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu. Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı.

Batuhan Karadeniz'in bugün Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı. (61saat)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Banega ve Fernando pişman ettirdi! Süper performans...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'na yıldız yağacak
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ın Mehmet Ekici teklifi ortaya çıktı!

Transfer haberleri | Batuhan Karadenizin yeni adresi Hekimoğlu Trabzon

    Paris Saint-Germain Leipzig maçının hazırlıklarına devam ediyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Inter - Shakhtar canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Inter - Shakhtar canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    2. Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a mesaj
      Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a mesaj
    3. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mensah tamam, sıra Cisse'de!
      Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mensah tamam, sıra Cisse'de!
    4. Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür
      Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür
    5. Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a veda
      Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a veda  



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Batuhan Karadeniz'in yeni adresi Hekimoğlu Trabzon

    Transfer haberleri | Batuhan Karadeniz'in yeni adresi Hekimoğlu Trabzon

    Süper Lig kulüplerinin rotası iç piyasa

    Süper Lig kulüplerinin rotası iç piyasa

    Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaş'tan özel zirve

    Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaş'tan özel zirve

    Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak

    Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak

    Sıradaki Haber