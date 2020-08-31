Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...

Skorer - Burak Yılmaz'ın Lille'in transferinden sonra uzun süredir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta Aboubakar sesleri... "Bonservisimi alır, gelirim" diyerek daha önce Beşiktaş'a haber gönderen Kamerunlu golcü, menajerinden haber bekliyor.

Beşiktaş'la el sıkıştı

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan golcü futbolcu, Porto ile Beşiktaş arasındaki ufak pürüzlerin aşılması halinde, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

Eğer pürüzler aşılamazsa, siyah-beyazlı yönetim yeniden Balotelli dosyasını açacak.