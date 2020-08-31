Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...
31.08.2020 - 15:40 |

Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...

Kamerunlu golcü siyah-beyazlı kulüple prensipte el sıkıştı. Porto ile Beşiktaş arasında ufak pürüzler aşılırsa Aboubakar yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

ABONE OL

Skorer - Burak Yılmaz'ın Lille'in transferinden sonra uzun süredir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta Aboubakar sesleri... "Bonservisimi alır, gelirim" diyerek daha önce Beşiktaş'a haber gönderen Kamerunlu golcü, menajerinden haber bekliyor.

Beşiktaş'la el sıkıştı

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan golcü futbolcu, Porto ile Beşiktaş arasındaki ufak pürüzlerin aşılması halinde, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

Eğer pürüzler aşılamazsa, siyah-beyazlı yönetim yeniden Balotelli dosyasını açacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan flaş transfer toplantısı: Galatasaray'a gideceğine bize gelsin!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Lionel Messi'ye tarihe geçen rekor teklif! İnanılmaz...

Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...

 

 

 

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'a Azeri rakip...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Fenerbahçe - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  2. Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...
  3. Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı
    Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı
  4. Son dakika | Türkiye-Macaristan maçının hakemi Artur Dias
    Son dakika | Türkiye-Macaristan maçının hakemi Artur Dias
  5. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

N'Sakala: Bugüne gelmek için çok çalıştım

N'Sakala: Bugüne gelmek için çok çalıştım

Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi!

Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi!

Sıradaki Haber