Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!
28.08.2020 - 20:52 | | DHA

Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!
ABONE OL

Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 5'inci oyuncu transferini stoper alarak yaptı.

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile yapılan anlaşmanın 1 yıl olduğu ve oyuncunun bonservisinin yarısına satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.

Francisco Montero, iki kulüp arasındaki yazışmaların bitmesi ve seyahat izninin alınmasından sonra İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Monteroyu kiraladı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i açıkladı!

 

İttifak Holding Konyaspor, Samuel Eduok transferini açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!
  2. Son dakika | Beşiktaş'tan Tyler Boyd için sakatlık açıklaması!
    Son dakika | Beşiktaş'tan Tyler Boyd için sakatlık açıklaması!
  3. Son dakika | Fenerbahçe, Enner Valencia transferini duyurdu!
    Son dakika | Fenerbahçe, Enner Valencia transferini duyurdu!
  4. Son dakika | Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i açıkladı!
    Son dakika | Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i açıkladı!
  5. Son dakika | Erol Bulut: "2-3 transfer daha gelecek"
    Son dakika | Erol Bulut: "2-3 transfer daha gelecek"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Aycan Yanaç, ALGSPOR ile anlaştı!

Transfer haberleri | Aycan Yanaç, ALGSPOR ile anlaştı!

Son dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

Son dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

Galatasaray - İstanbulspor: 1-0

Galatasaray - İstanbulspor: 1-0

Sıradaki Haber