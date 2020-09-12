Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef ve Kalinic'i bitirdi!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar; Fabrice N’Sakala, Bernard Mensah, Welinton, Atakan Üner ve Francisco Montero hamlelerinin ardından hız kesmiyor... Orta saha takviyesi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’yle yollarını ayıran Josef de Souza’yla her konuda anlaşmaya varan yönetim, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul’a getirmek için geri sayımda... Kara Kartal’ın, 31 yaşındaki futbolcuyu yarın özel uçakla İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Beşiktaş taraftarının merakla beklediği forvet transferinde ise artık bekleyişin sona ermesine az bir süre kaldı...

En büyük yatırım forvete

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olmalarına rağmen en büyük yatırımı forvet bölgesi için yapma kararı alan Siyah-Beyazlılar çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le sözleşmesini fesh etmesini bekledikleri Nikola Kalinic’ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’luk maaş alan futbolcuya son olarak 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetimin yeni haftada Hırvat golcüyü takımına kazandırması bekleniyor.

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