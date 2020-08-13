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13.08.2020 - 15:57 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş, Michael Olunga ile ilgileniyor!

Yeni sezon öncesi forvet transferi adına çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Japonya'da Kashiwa forması giyen Michael Olunga ile ilgilendiği belirtildi. Olunga, geçtiğimiz sezon Japonya'da bir maçta 8 gol atarak rekor kırmayı başarmıştı.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Michael Olunga ile ilgileniyor!
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Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transferi sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Japonya'da Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Japonya'daki performansıyla dikkatleri çeken Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar'ın Kashiwa Reysol forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine geçen Olunga'yı kadrosuna katmak adına çalışmalara başladığı aktarılmakta.

Avrupa'da daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018'in yaz aylarında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu.

2019-20 sezonunda takımı Kashiwa'nın Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı. Bu sezona da etkili başlayan Kenyalı golcü, 5-1 kazanılan Vegalta Sendai maçında hat-trick yapmayı başarmıştı.

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