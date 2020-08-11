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11.08.2020 - 11:31 | | Sabah

Transfer haberleri | Beşiktaş PAOK'la eşleşti, Akpom Fenerbahçe'ye...

Yunan ekibi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş ile eşleşince, Fenerbahçe Akpom transferinde bir adım öne geçti. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki forvete yıllık 1.5 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan PAOK'un İngiliz golcüsü Chuba Akpom'u Beşiktaş da istiyordu.

Transfer haberleri | Beşiktaş PAOKla eşleşti, Akpom Fenerbahçeye...

Ancak dün PAOK ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleşmesiyle sarı-lacivertliler bu transferde bir adım öne geçti. Yunanistan temsilcisinin artık İngiliz oyuncuyu Beşiktaş'a vermeyeceği ve F.Bahçe'nin 2 milyon euroluk teklifini değerlendireceği ifade edildi.

F.Bahçe'nin 24 yaşındaki forvete ise yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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