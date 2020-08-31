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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'a Davide Santon transferinden kötü haber
31.08.2020 - 10:09 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'a Davide Santon transferinden kötü haber

Beşiktaş'ın sağ bek transferi için ilk hedefi olan Davide Santon'dan kötü haber geldi. Parma ve Genoa takımları yıldız oyuncu için Roma ile görüştü.

Transfer haberleri | Beşiktaş'a Davide Santon transferinden kötü haber
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Beşiktaş'a Davide Santon'dan kötü haber. Siyah Beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı iddia edilen İtalyan sağ bek için Parma ve Genoa devreye girdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın gündemindeki Davide Santon, İtalya'da kalacak.

Davide Santon için Parma ve Genoa kulüpleri Roma ile görüşmelere başlayarak oyuncu için istenen bonservisi sordular. Beşiktaş'ın maliyeti nedeniyle Davide Santon transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

Transfer haberleri | Beşiktaşa Davide Santon transferinden kötü haber

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