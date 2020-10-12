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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri - Beşiktaş'a Larin için zamansız teklif
12.10.2020 - 10:50 | | Sabah

Transfer haberleri - Beşiktaş'a Larin için zamansız teklif

Umut Nayir'in ayrılığı sonrası forvette Aboubakar, Larin ve Güven'le yola devam edecek olan Kartal'ın yanıtı net oldu: "Devre arasında gelin, o zaman transferi görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak takım olarak biz zora gireriz"

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Kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ABD'nin Seattle Sounders takımı, Kartal'ın 25 yaşındaki forveti Cyle Larin için kulübün kapısını çaldı. Amerikalı yetkililer, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu.

SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM
Umut Nayir'in de ayrılığı sonrası santrfor bölgesinde Aboubakar, Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam eden siyah-beyazlılar talebi geri çevirdi. Yönetimin cevabı, "Devre arasında gelin o zaman transferini görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz" oldu. İki kulüp temsilcileri devre arasında bu transferi görüşmek üzere sözlü anlaşma sağladı.

ESKİ KONTRATLAR BAŞINA DERT OLDU
Larin ve Mirin'i geçtiğimiz sezon maaşının yüzde 80'ini ödeyerek kiraya gönderen Beşiktaş, bu sezon kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas'ı yüksek kontratlar sebebiyle ayrılığa ikna edemedi. Üç oyuncunun devre arasına kadar hiçbir maça çıkmadan kazanacakları ücret toplamı yaklaşık olarak 1.5 milyon Euro olacak.

Transfer haberleri - Beşiktaşa Larin için zamansız teklif

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