Transfer haberleri | Beşiktaş'a Omar Niasse teklifi

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar; Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Ze Luis gibi isimlerden istediği sonucu alamamıştı. Bu gelişme sonrasında B Planı olarak belirlenen Papiss Cisse için çalışmalarını sürdüren yönetim, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’la salı günü karşı karşıya gelecekleri maçın ardından yeni forvetini bitirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor’la 2 sezonda 65 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan 35 yaşındaki Senegalli oyuncuyla temaslarına devam eden Beşiktaş’a, yeni bir isim önerildi... Forvet hattını 2 isimle güçlendirmeyi planlayan yönetime, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la sözleşmesi sona erip boşa çıkan Oumar Niasse önerildi. Senegalli futbolcuyu değerlendirmeye alan Siyah-Beyazlı idareciler, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp sonrasında harekete geçecek.

Premier Lig’den de isteyenler var

Senegal ekibi Ouakam’dan 2013 yılında Akhisarspor’a 250 bin Euro karşılığında transfer olan Niasse, 40 maçta 15 gollük sergilemesinin ardından 5,5 milyon Euro’ya Lokomotiv Moskova’nın yolunu tutmuştu. Rusya kulübünde de istikrarını devam ettirmesi sonrasında 18 milyon Euro karşılığında Everton’a geçiş yapan tecrübeli golcü, kısa sürede birçok kez teknik adam ve formasyon değişimi yaşayan takımda tutunamamıştı. Hull City ve Cardiff City gibi kulüplere kiralanan Niasse, son olarak boşa çıktı. Başarılı futbolcuya Premier Lig’den de taliplerin olduğu ifade edildi.

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