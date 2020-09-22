Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Davide Santon ısrarı sürüyor

Forvet ve sağ bek takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan Kara Kartal, İtalya Serie A devi Roma’nın tecrübeli beki Davide için ısrarını sürdürüyor. Beşiktaşlı idarecilerin, yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu formülüyle renklerine için Roma’yla pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

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