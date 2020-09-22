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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Davide Santon ısrarı sürüyor
22.09.2020 - 09:41 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Davide Santon ısrarı sürüyor

Sağ bek transferinde Antalyaspor’un Milli oyuncusu Nazım Sangare’yi ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül’d en boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Davide Santon ısrarı sürüyor
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Forvet ve sağ bek takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan Kara Kartal, İtalya Serie A devi Roma’nın tecrübeli beki Davide için ısrarını sürdürüyor. Beşiktaşlı idarecilerin, yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu formülüyle renklerine için Roma’yla pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

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Transfer haberleri | Beşiktaşın Davide Santon ısrarı sürüyor

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