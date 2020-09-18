Transfer haberleri | Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier

Nazım Sangare için Antalyaspor'un 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden sonrasında da 500 bin Euro kiralık, 500 bin Euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı.

Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, Beşiktaş geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon Euro olacak Rosier için son kararı siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.

SANGARE İÇİN FENERBAHÇE'DE DEVREDE

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1'inci kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.