Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan gönderilmesi planlanan oyuncularla görüşmeler sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılması gereken oyuncularla bir an önce yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti ve görüşmeler başladı.

Siyah- Beyazlılar; Enzo Roco, İsimat Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens’in menajerlerinden oyuncularına kulüp bulmalarını istedi. Yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncular için yönetim, ayrılık taleplerinin karşılıksız kalması halinde sözleşme fesih yoluna gidecek.

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları