Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Alexandre Pato sesleri

Cısse, Bacca, Kalinic derken Beşiktaş'ın forvet adayları arasına sürpriz bir isim liste başı olarak girdi. O kişi de Brezilyalı yıldız Alexandre Pato... Üstelik transfer talebi de bizzat Pato cephesinden geldi... Buna göre, Breziya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki forvet, kulübüyle olan sözleşmesini 2 gün önce sürpriz şekilde feshetti. Ardından menajerine Avrupa'ya dönmek istediğini iletti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı arayarak "Pato'yu ister misiniz?" diye sordu.

YÜKSEK MAAŞ ÖDEYEMEYIZ

Fotomaç'ın haberine göre Menajer, Torunoğulları'nın yüksek maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesine rağmen oyuncusunun çok uygun şartlarda gelebileceğini belirtti. Beşiktaşlı yönetici de birkaç gün içinde kendisine kararı bildireceğini iletti. Bunun üzerine konu teknik direktör Sergen Yalçın'a aktarıldı. Gelen haberlere göre Pato hakkında bilgi toplanmasını isteyen Yalçın, olumlu bir dönüş yaparsa Brezilyalı oyuncu için girişimlere başlanacak. Görüşmelerin start alması halinde ise kadarlık bir ücret önerileceği merak konusu.

Profesyonel kulüp kariyerinde 393 karşılaşmaya çıkan Pato, 158 gol, 48 asist üretti. Brezilya milli takımında da 27 maçta 10 gol kaydetti.

ERKEN DÖNEM YILDIZIYDI

Genç yaşında Avrupa'da adını duyurmayı başaran Pato, 2007-08 sezonunda İnternacional'dan Milan'a 24 milyon euro'ya transfer oldu. 2012-13'te 15 milyon euro'ya ülkesinin Corinthians'a takımına giden sambacı, 2015-16 sezonunda Chelsea'de kiralık olarak forma giydi. Ardından Villerreal'e transfer olup bu kez İspanya'ya ayak bastı. 2016-17 sezonunda ise 18 milyon euro'ya Çin ekibi Tianjin'e gitti. 2018-19 sezonunda bedelsiz olarak Sao Paulo'ya gelen Pato, burada 105 maçta 32 gol kaydetti.

ARTILARI

Bitirici

İki ayağını da iyi kullanıyor

Top hakimiyeti yüksek

EKSİLERİ

Çabuk yoruluyor

İkili mücadelede güçsüz

Hava topları zayıf

Pas oyununda yetersiz