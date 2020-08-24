Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Alexandre Pato sesleri
24.08.2020 - 10:01 | | Fotomaç

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Alexandre Pato sesleri

Alexandre Pato, Sao Paulo ile sözleşmesini feshetti. Menajeri, Erdal Torunoğulları’na “İsterseniz hemen görüşelim” dedi. Son kararı Sergen Yalçın verecek. Tecrübeli hoca isterse 30 yaşındaki sambacı, siyah-beyazlı formayı giyecek.

ABONE OL

Cısse, Bacca, Kalinic derken Beşiktaş'ın forvet adayları arasına sürpriz bir isim liste başı olarak girdi. O kişi de Brezilyalı yıldız Alexandre Pato... Üstelik transfer talebi de bizzat Pato cephesinden geldi... Buna göre, Breziya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki forvet, kulübüyle olan sözleşmesini 2 gün önce sürpriz şekilde feshetti. Ardından menajerine Avrupa'ya dönmek istediğini iletti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı arayarak "Pato'yu ister misiniz?" diye sordu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
PSG-Bayern Münih maçında rekor kırıldı! Gözyaşları ve müthiş sevinç...

YÜKSEK MAAŞ ÖDEYEMEYIZ

Fotomaç'ın haberine göre Menajer, Torunoğulları'nın yüksek maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesine rağmen oyuncusunun çok uygun şartlarda gelebileceğini belirtti. Beşiktaşlı yönetici de birkaç gün içinde kendisine kararı bildireceğini iletti. Bunun üzerine konu teknik direktör Sergen Yalçın'a aktarıldı. Gelen haberlere göre Pato hakkında bilgi toplanmasını isteyen Yalçın, olumlu bir dönüş yaparsa Brezilyalı oyuncu için girişimlere başlanacak. Görüşmelerin start alması halinde ise kadarlık bir ücret önerileceği merak konusu.

Profesyonel kulüp kariyerinde 393 karşılaşmaya çıkan Pato, 158 gol, 48 asist üretti. Brezilya milli takımında da 27 maçta 10 gol kaydetti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Fenerbahçe'de 2 ayrılık! Süper Lig ekibine...

ERKEN DÖNEM YILDIZIYDI

Genç yaşında Avrupa'da adını duyurmayı başaran Pato, 2007-08 sezonunda İnternacional'dan Milan'a 24 milyon euro'ya transfer oldu. 2012-13'te 15 milyon euro'ya ülkesinin Corinthians'a takımına giden sambacı, 2015-16 sezonunda Chelsea'de kiralık olarak forma giydi. Ardından Villerreal'e transfer olup bu kez İspanya'ya ayak bastı. 2016-17 sezonunda ise 18 milyon euro'ya Çin ekibi Tianjin'e gitti. 2018-19 sezonunda bedelsiz olarak Sao Paulo'ya gelen Pato, burada 105 maçta 32 gol kaydetti.

ARTILARI

Bitirici
İki ayağını da iyi kullanıyor
Top hakimiyeti yüksek

EKSİLERİ

Çabuk yoruluyor
İkili mücadelede güçsüz
Hava topları zayıf
Pas oyununda yetersiz

Transfer haberleri | Beşiktaşta Alexandre Pato sesleri

 

Kento Hashimoto, Rostov için ilk Rusya Premier Ligi golünü attı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Galatasaray'da ilk hedef Jefferson Lerma!
    Transfer haberleri | Galatasaray'da ilk hedef Jefferson Lerma!
  2. Son dakika | Galatasaray'ın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali
    Son dakika | Galatasaray'ın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali
  3. Son dakika | Ryan Babel ayrılık için tarih verdi
    Son dakika | Ryan Babel ayrılık için tarih verdi
  4. Son dakika transfer haberleri | Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor
    Son dakika transfer haberleri | Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor
  5. Son dakika | Marcao'dan veda gibi paylaşım!
    Son dakika | Marcao'dan veda gibi paylaşım!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bayern Münih'ten Hamit Altıntop'a teklif

Son dakika | Bayern Münih'ten Hamit Altıntop'a teklif

Galatasaray'ın el sıkıştığı Coulibaly şaşkın!

Galatasaray'ın el sıkıştığı Coulibaly şaşkın!

Florya pozitif!

Florya pozitif!

Beşiktaş'ta transfer tura bağlı! Lemina...

Beşiktaş'ta transfer tura bağlı! Lemina...

Sıradaki Haber