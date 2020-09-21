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21.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta golcü ve sağ bek için geri sayım

Transferde sağ bek ve golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Nazım Sangare’nin Fenerbahçe’ye gitmesi nedeniyle rotasını mecburen yabancı alternatiflere çevirdi.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta golcü ve sağ bek için geri sayım
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İngiltere’de Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin’i bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak isteyen siyah-beyazlılar ayrıca Sporting Lizbon’da top koşturan Valentin Rosier ve Roma’da oynayan Davide Santon isimleri üzerinde yoğunlaştı.

Nazım Sangare’yi yabancı kontenjanını rahatlatacak olması nedeniyle liste başına alan fakat milli oyuncunun Fenerbahçe’ye gitmesi üzerine sağ bek arayışında farklı bir yola sapan Beşiktaşlı idareciler, golcü transferini de bu hafta açıklamayı planlıyor.

Nikola Kalinic’le uzun süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncuyla anlaşma sağlanamaması halinde Vincent Aboubakar ve Mario Balotelli dosyasını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Atletico Madrid’le bağlarını koparmaya çalışan Kalinic’in şu an Beşiktaş’a en yakın isim olduğu, aksi halde alternatif forvetlerle anlaşma zemini aranacağı belirtildi.

Transfer haberleri | Beşiktaşta golcü ve sağ bek için geri sayım

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