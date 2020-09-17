Transfer haberleri | Beşiktaş'ta gündem yeniden Gökhan Töre

Siyah - beyazlı yönetimin sunduğu performansa dayalı teklife ilk başta soğuk bakan Gökhan, siyah-beyazlıların garanti parayı biraz daha arttırması nedeniyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İlk görüşmelerde 1+1 yıllık anlaşma konuşulurken, Gökhan Töre’nin bir senelik sözleşme istediği ve sezon sonunda yeniden başka bir pazarlığa oturmak istediğini de yönetime ilettiği belirtildi. Forvet transferinde beklemede olan Beşiktaş Yönetimi, Töre transferini Antalyaspor maçı sonrası bitirmeye çalışacak.

Josef de Souza Beşiktaş'ta!