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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta gündem yeniden Gökhan Töre
17.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta gündem yeniden Gökhan Töre

Transferde sağ bek, kanat ve forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta, Gökhan Töre ile görüşmeler yeniden başladı.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta gündem yeniden Gökhan Töre
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Siyah - beyazlı yönetimin sunduğu performansa dayalı teklife ilk başta soğuk bakan Gökhan, siyah-beyazlıların garanti parayı biraz daha arttırması nedeniyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İlk görüşmelerde 1+1 yıllık anlaşma konuşulurken, Gökhan Töre’nin bir senelik sözleşme istediği ve sezon sonunda yeniden başka bir pazarlığa oturmak istediğini de yönetime ilettiği belirtildi. Forvet transferinde beklemede olan Beşiktaş Yönetimi, Töre transferini Antalyaspor maçı sonrası bitirmeye çalışacak.

Transfer haberleri | Beşiktaşta gündem yeniden Gökhan Töre

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