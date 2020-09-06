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06.09.2020 - 18:36 | | Sporx

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Moussa Wague bombası! Barcelonalı isim ücretsiz geliyor...

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, Barcelonalı Moussa Wague ve Lyon'dan ayrılma kararı alan Rafael'i gündemine aldı. Barcelonalı yıldızın menajeri Beşiktaş'a haber gönderdi.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Moussa Wague bombası! Barcelonalı isim ücretsiz geliyor...
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Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde iki isim var.

Fransız ve İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Leo Dubois ve Kenny Tete'nin ardından Lyon'da üçüncü sağ bek durumuna düşen Rafael, kulüpten ayrılma kararı aldı. Rafael'in kendisine talip olan Beşiktaş ile ilgili olarak Marcelo Guedes'ten bilgi aldığı kaydedildi.

Lyon'un da Rafael için sembolik bir bonservis ücreti isteyeceği bilgisi verildi.

Rafael'den iddialara yanıt
Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından "Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum." şeklinde paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Menajeri, Barçalı beki önerdi

Beşiktaş'ın gündemine giren bir diğer isimse Barcelona'dan Moussa Wague oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.

Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.

Transfer haberleri | Beşiktaşta Moussa Wague bombası Barcelonalı isim ücretsiz geliyor...

Moussa Wague Barcelona'da

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