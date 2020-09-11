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11.09.2020 - 16:37 | | TRTSpor

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Nazım Sangare şoku!

Transferde son dakika gelişmesi... Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Siyah beyazlıların gündemindeki isim Nazım Sangare'den kötü haber geldi.

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Nazım Sangare şoku!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nazım Sangare için Fraport TAV Antalyaspor'dan olumsuz yanıt alan siyah beyazlılarda rota yeniden İtalya'ya çevrildi.

Daha önce Davide Santon için Roma ile yapılan görüşmelerde büyük yol kateden Beşiktaş yönetimi, diğer alternatifler için bekleme kararı almıştı. İstediği isimlerden olumsuz sonuç alan siyah-beyazlılar, Davide Santon'un kiralanması için yeniden İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayacak.

MERT YILMAZ GİRİŞİMİ

Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen genç futbolcu Mert Yılmaz'ı da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Diğer yandan Isimat-Mirin ve Douglas'ı kadro dışı bırakan yönetim, henüz bu oyuncularla ayrılık konusunda anlaşma sağlayamadı. İki oyuncu da gelen teklifleri yetersiz bulduğu için sözleşmelerindeki rakamın geri kalananı yönetimden talep ediyor. Transfer dönemi bitmeden Isimat-Mirin ve Douglas'ın durumlarının belli olması bekleniyor.

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Transfer Haberleri | Beşiktaşta Nazım Sangare şoku

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