Transfer haberleri | Beşiktaş'ta sağ bek için geri sayım!

Transferde son olarak Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katan Beşiktaş’ta gözler tamamen sağ bek takviyesine çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Aboubakar’ın Konya’daki başarılı performansı üzerine ikinci forvet yerine savunmanın sağına transfer yapmaya odaklandığı belirlendi.



Roma’da top koşturan Davide Santon, Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier ve Newcastle United’ın başarılı ismi DeAndre Yedlin ile yapılan görüşmelere yeniden hız verildi. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala bu üç isimden birini mutlaka transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, anlaşma sağlanamaması halinde alternatif bir sağ beki kadroya katacak.



Sağ bek operasyonunun ardından rotayı golcüye çevirecek olan yönetim, Cyle Larin’i göndererek bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta!