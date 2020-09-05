Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday

Beşiktaş, DeAndre Yedlin için Newcastle United ile görüşmelere başladı. 27 yaşındaki ABD'li sağ bekin, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRT Spor'da her alan habere göre kiralama formülünü düşünen siyah beyazlılar, temaslarını sürdürüyor.

Yönetim, takımdan ayrılacak yabancıların durumu netleştikten sonra görüşmelerine hız verecek.