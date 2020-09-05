05.09.2020 - 13:28 |
Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Takımdan gönderilecek oyunculara ağırlık veren Siyah beyazlılar sağ bek için arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş, DeAndre Yedlin için Newcastle United ile görüşmelere başladı. 27 yaşındaki ABD'li sağ bekin, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TRT Spor'da her alan habere göre kiralama formülünü düşünen siyah beyazlılar, temaslarını sürdürüyor.
Yönetim, takımdan ayrılacak yabancıların durumu netleştikten sonra görüşmelerine hız verecek.